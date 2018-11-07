Выплаченные Иуде за предательство монеты назывались в разное время и в разных странах денариями, шекелями, пфеннигами. В России же, при переводе Евангелия на старославянский язык, в качестве аналога было использовано славянское слово «сребреник» или «серебреник». Галина Щербова о том, почему возникла недобрая связь между деньгами Иуды и первой на Руси серебряной монетой.
«Один день Ивана Денисовича»: политика и эстетика
В ноябре 1962 года вышел «Новый мир» с повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Виктория Шохина — об истории публикации повести, о некоторых особенностях солженицынского взгляда на соцреализм, лагеря и искусство.
Охота и неволя. Книга, в которой Тургенев создал народ
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Тридцать сребреников
В России в качестве аналога монетам Иуды было использовано славянское слово «сребреник» или «серебреник». Галина Щербова о том, почему возникла недобрая связь между теми «предательскими» деньгами и первой на Руси серебряной монетой.
Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks»
Вдохновившись шаманизмом третьего сезона Twin Peaks, Дмитрий Степанов решил произвести экскурс в идею, лежащую в его основе. Герой, одолевший смерть, человек, спустившийся в преисподнюю и вернувшийся в мир людей. Архаические мифы в мировом искусстве.
Рамана Махарши: Кто Я?
В 1901—1902 гг., когда Рамана Махарши жил в пещере на горе Аруначале, он впервые изложил метод самоисследования, написав на песке ответы на вопросы одного из своих почитателей. Вот эти ответы.
Тридцать сребреников
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