В эти дни исполняется 39 лет вводу «ограниченного контингента» советских войск в Афган. Когда все планы и надежды простых людей, будь то русские или афганцы, были разрушены. Ради чего же это было сделано?.. — на этот вопрос не могут ответить даже непосредственные участники происходившего. Представляем обзор Романа Борисова малознакомого читателю романа Евгения Сорокина — «Пуштунвали».
Дни силы: 2 января. Иоанн Кронштадтский. Зеркало русской революции
2 января память праведного Иоанна Кронштадтского. Чудотворец, благотворитель, общественный деятель, духовный писатель, проповедник, пророк, член Синода и черносотенец — он был знаменит на всю Россию. Текст Олега Давыдова.
Дзига Вертов. Ловец звуков, или Доктор Франкенштейн
2 января 1896 г. (21 декабря 1895 г. по ст.ст.) родился Дзига Вертов, классик авангардного неигрового кино, революционер, трибун, создатель киноязыка, на котором мировой кинематограф говорит до сих пор. Текст Максима Медведева.
Сэлинджер. Над пропастью в гранже
100 лет назад 1 января родился Сэлинджер. Первый гранж-писатель США. Какое отношение к нему имеет Курт Кобейн и семья Фениксов? Об этом - Дима Мишенин.
Сэлинджер. Хлопок одной ладони…
100 лет назад, 1 января 1919 года родился Джером Дэвид Сэлинджер, автор культового романа «Над пропастью во ржи» и саги о Глассах. Значительную часть жизни он провел вдали от людей. Виктория Шохина о странной судьбе писателя и его героев.
Вещество, пронизанное духом
Цикл Юрия Кустова о природных веществах, об их характере и сущности, возможностях и проявлениях. Научно-художественные эссе-путешествия, позволяющие погрузиться в миры стихийных сил.
Афган как искупление. Почему мы не победили в той войне
Роман Борисов даёт всесторонний обзор малознакомого читателю «афганского» романа Евгения Сорокина «Пуштунвали», эпической драмы столкновения двух цивилизаций — укладов, религий, культур. К 39-летию ввода "ограниченного контингента" советских войск.