В эти дни исполняется 39 лет вводу «ограниченного контингента» советских войск в Афган. Когда все планы и надежды простых людей, будь то русские или афганцы, были разрушены. Ради чего же это было сделано?.. — на этот вопрос не могут ответить даже непосредственные участники происходившего. Представляем обзор Романа Борисова малознакомого читателю романа Евгения Сорокина — «Пуштунвали».
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Афган как искупление. Почему мы не победили в той войне
Роман Борисов даёт всесторонний обзор малознакомого читателю «афганского» романа Евгения Сорокина «Пуштунвали», эпической драмы столкновения двух цивилизаций — укладов, религий, культур. К 39-летию ввода "ограниченного контингента" советских войск.