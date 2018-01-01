Художник, писатель, преподаватель Аддис Гаджиев посвящает свой небольшой метафоричный текст о воспоминаниях из прошлого всем братьям-живописцам и, в частности, участникам январской выставки «Магия театра и кино 2018» на Кузнецком мосту. А также связывает времена в светящееся облако из детских реминисценций. Блестящих, фееричных, светлых.
Лоренс Даррелл. Тёмная звезда
27 февраля 1912 года родился писатель Лоренс Даррелл. Он был темной звездой на небосклоне английской литературы XX века. Вроде бы классик, но о нем чаще всего предпочитают даже не вспоминать.
Рудольф Штайнер. Теософия, антропософия и жизнь
27 февраля 1861 года родился создатель антропософии Рудольф Штайнер. Он видел свою миссию в том, чтобы соединить науку с религией, привнести Бога в науку, природу — в религию и тем самым обновить жизнь и искусство.
Другой
Максим Кантор о предназначении демократического искусства и видении новой пластики. И в первую очередь — об Оноре Домье, родившемся 210 лет назад, 26 февраля 1808 года, — по-новому заговорившем о дне сегодняшнем.
Кто этот парень с ситаром?
75 лет назад, 25 февраля 1943 года родился Джордж Харрисон. Первым из рок-элиты он всерьёз увлекся Востоком. Принёс на Запад моду на Индию, превратив эту моду в элемент европейской культуры. Об этом — Константин Рылёв.
Изумрудные жуки
Художник, писатель, преподаватель Аддис Гаджиев посвящает свой небольшой метафоричный текст о воспоминаниях из прошлого всем братьям-живописцам и, в частности, январской выставке «Магия театра и кино 2018» на Кузнецком мосту.
Война и миръ в стихах и в жизни
Виктория Шохина даёт развёрнутую рецензию на книгу Захара Прилепина «Взвод». Где понятия войны и мира переплетены в причудливый клубок из противоречий и авантюр, литературного труда и военного искусства.
Изумрудные жуки
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