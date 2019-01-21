Интервью Александра Чанцева с поэтом, эссеистом, антропологом, финалистом премии «Нонконформизм» 2018 года, автором готовящегося к выходу аналитического сборника, посвящённого конфликту в Украине, — Игорем Сидом. О науке геопоэтике и жанре травелога. «Времени животных» и новом тотеме для России. Субъектности Крыма, инновациях из Африки. Интеллектуальном идиотизме и миссии переводчика.
Философия панка (ко дню рождения М.Макларена)
22 января 1946 года родился Малькольм Макларен. Перемены публикуют статью Евгения Мещерякова, где предпринята культурологическая попытка рассказать о таком еще до конца не переваренном социумом явлении, как панк-рок.
Джим Джармуш: контроль без границ
22 января отмечает свой день рождения один из самых свободных людей в мире кино. Джиму Джармушу никогда не приходилось с тяжелыми мыслями вырезать из отснятого материала дорогие сердцу сцены.
Неузнанный Ленин
95 лет назад, 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин. Мифология, сформировавшаяся вокруг Ленина, нашла свое выражение в литературе и легендах о нем. Сказочный антураж ленинианы явился из фольклора. Олег Давыдов проясняет эти мифы.
Игорь Сид: Вселенная расширяющихся идентичностей
Интервью Александра Чанцева с финалистом премии «Нонконформизм» 2018 года и единственным российским автором готовящегося к выходу в Берлине аналитического сборника «Сирены войны», посвящённого конфликту в Украине, — Игорем Сидом.
Веласкес. «Сдача Бреды». Толкование
Максим Кантор анализирует одну из известнейших картин Диего Веласкеса. Написанную в 1634—35 гг. для королевского мадридского двора Буэн-Ретиро. О сдаче голландской крепости Бреда испанцам — в июне 1625 года.
Сезанн: горнее
180 лет назад, 19 января 1839 года родился художник Поль Сезанн. Он признан отцом современного искусства, величайшим живописцем Нового времени. Между тем объяснить простому зрителю, чем он так хорош — затруднительно.