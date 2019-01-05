Особенность учения Ранджита Махараджа в его радикальной позиции и прямоте: «Все есть иллюзия, «я» есть иллюзия, поэтому что бы «я» ни делало — это тоже иллюзия». Он не даёт никакого метода, чтобы улучшить иллюзию, а только вновь и вновь указывает на ее иллюзорную природу. Иногда его высказывания столь бескомпромиссны, что это может оттолкнуть неподготовленные умы. Предлагаем емкие цитаты из его сатсангов.
Захер без Мазоха, апология нормальности
27 января 1836 года родился Леопольд фон Захер-Мазох, чье имя легло в основу термина «мазохизм». Элина Войцеховская рассказывает о Мазохе и о том, насколько его тексты реально связаны с БДСМ.
Волшебное растроение Льюиса Кэрролла
27 января 1832 года родился Чарльз Лютвидж Додсон, он же Льюис Кэрролл. О его маниакальной идее эзотерического прорыва в «настоящее», в Страну чудес, в мир вне Матрицы рассказывает Алексей Соколовский.
Катерина Брешко-Брешковская: дура или святая?
175 лет назад, 25 (13) января 1844 года родилась Бабушка русской революции Екатерина Брешко-Брешковская, которую также называли "революционной богородицей". Подруга Петра Кропоткина, фигура неоднозначная и кровавая...
Указатели Истины: Ранджит Махарадж
Особенность учения Ранджита Махараджа в его радикальной позиции и прямоте: «Все есть иллюзия, «я» есть иллюзия, поэтому что бы «я» ни делало — это тоже иллюзия». Иногда его высказывания столь бескомпромиссны, что это может оттолкнуть неподготовленные умы.
Игорь Сид: Вселенная расширяющихся идентичностей
Интервью Александра Чанцева с финалистом премии «Нонконформизм» 2018 года и единственным российским автором готовящегося к выходу в Берлине аналитического сборника «Сирены войны», посвящённого конфликту в Украине, — Игорем Сидом.